Nella serata di sabato, Reggina e Bari torneranno ad affrontarsi in campionato, a distanza di due campionati. Gli ultimi precedenti risalgono alla stagione 2019/20, quella bloccata a causa del covid che poi vide gli amaranto promossi in Serie B. Le due sfide si conclusero con un doppio 1-1, contraddistinte da uno spettacolo di tifo sia al Granillo che al San Nicola.

Reggio e Bari

Le tifoserie, infatti, sono legate da un longevo gemellaggio, che in ogni occasione viene onorato da grandi coreografie. Proprio in quell’ultimo doppio incrocio, sia a Bari che a Reggio Calabria, gli ultrà regalarono due bellissime manifestazioni di tifo, nonostante in campo la posta in palio fosse molto alta.

Anche sabato, in realtà, il match avrà una grandissima importanza a livello calcistico: la Reggina ci arriverà da seconda forza del campionato, il Bari di Mignani è subito dietro, terzo. Nei biancorossi ci saranno, peraltro, due grandi ex: Folorunsho e Bellomo, protagonisti della salvezza dello scorso anno con gli amaranto.

Al Granillo, dunque, si prennuncia spettacolo: sia in campo che sugli spalti.