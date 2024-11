Si muove, in uscita, il calciomercato della Reggina. Gli amaranto sono in chiusura di trattativa per Federico Giraudo, vicinissimo al Cittadella. La trattativa è ormai praticamente definita, con il terzino che si trasferirà in prestito ai granata.

L'affare potrebbe portare in amaranto Bryan Bayeye, pallino di Taibi: i dialoghi col Torino sono sempre attivi, da capire quale sarà la volontà dell'allenatore granata Juric. Dalla Calabria potrebbe andar via anche Giuseppe Loiacono, sempre richiestissimo da due big di Serie C.

Via anche Loiacono?

In questo momento Pordenone e Cesena hanno richiesto il difensore, che con la società dello Stretto vanta un contratto fino a giugno 2024. I friulani sono avanti, ma in Romagna Loiacono ritroverebbe Mimmo Toscano, con cui vinse il campionato a Reggio tre stagioni fa. Su Lorenzo Crisetig, invece, nessuna novità: c'è qualche interessamento, ma fin qui zero offerte per il centrocampista.

Occhi puntati anche sulle altre trattative: Forte è un nuovo giocatore dell'Ascoli, Pettinari del Benevento. La Ternana vorrebbe Sebastiano Esposito, ma deve prima fare i conti con la delicata situazione legata alle indagini sull'Unicusano.