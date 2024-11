La decisione del club che non ha inteso attendere oltre dopo il solo punto ottenuto in tre partite dal tecnico di Cardeto. In pole position per la panchina Roberto Stellone, ma non si esclude un ritorno di Aglietti

La Reggina e Toscano si separano. Sono bastate tre partite e poco più di un mese insieme per incrinare nuovamente i destini del club amaranto e del mister.

Toscano paga il rendimento delle sfide contro Brescia e Monza, in cui non sono arrivati ne punti ne gioco. Divergenze, poi, sono emerse anche con la proprietà, a cui Toscano. dopo la sconfitta dello U-Power, ieri aveva chiesto sforzi sul mercato.

La nota

Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Mimmo Toscano dall'incarico di allenatore della prima squadra. A mister Toscano ed al suo staff, il ringraziamento del club per la professionalità dimostrata e gli sforzi profusi.

Chi al suo posto

Alfredo Aglietti è, chiaramente, un'opzione. Il ritorno dell'allenatore di San Giovanni Valdarno potrebbe essere la soluzione più facile, visto il contratto in essere con la società di via delle Industrie. Ma, al momento, rivedere Aglietti non è l'opzione più calda a Reggio Calabria.

Il nome in pole è Roberto Stellone: l'ex Frosinone è il nome più probabile per la sostituzione di Toscano. Nessuna chance, invece, per Dionigi, sondato dal club prima del ritorno dell'allenatore di Cardeto nello scorso dicembre.