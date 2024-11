La Reggina cerca conferme e vuole i primi tre punti casalinghi della stagione. Al Granillo sarà ospitato un Ragusa che ha raccolto due punti in tre partite e che non ha ancora trovato la sua dimensione. D’altronde il neoallenatore Alessandro Erra è stato accolto appena un mese e mezzo fa e ha dovuto fare i conti con una rosa stravolta, con ben 18 volti nuovi. Sebbene siano arrivati giocatori molto esperti come Danti, Benassi, Iotti Parisi e Pizzutelli, la squadra ha fatto molta fatica in questo primissimo scorcio di campionato. Le cose migliori si sono viste, molto probabilmente, nel secondo tempo dell’ultima partita contro l’Acireale: sotto di un goal nella prima frazione, gli azzurri rientrano in campo con un altro spirito, la pareggiano e avrebbero anche le occasioni per vincerla.

Pergolizzi perde Porcino per circa 20 giorni. Chi al suo posto?

La squadra vista contro il Città di Sant’Agata non è ancora perfetta: gli amaranto sono rientrati molli dallo spogliatoio e hanno subito il goal che ha riaperto il match a inizio secondo tempo. Un episodio che avrebbe potuto costare la vittoria contro un avversario più forte, seppur i ragazzi di Raciti abbiano venduto cara la pelle. L’esperienza e la leadership di alcuni dei ragazzi di Pergolizzi ha fatto la differenza e ha permesso a tutta la squadra di mantenere la calma. Sugli scudi sicuramente la prestazione di Nino Barillà: corsa e sostanza fino al 27’ nel ruolo di mezz’ala, autorevolezza da trequartista atipico alle spalle di Ragusa e Barranco per il resto della partita.

Infatti, con l’infortunio di Porcino - che ne avrà per almeno 20 giorni a causa di una distrazione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra – Pergolizzi inserisce Urso a centrocampo, allarga Forciniti e avanza il baricentro del capitano. Una mossa vincente, vista la qualità della partita del numero 17, che tra l’altro guadagna e trasforma il rigore del definitivo 3-1.

Per quanto concerne le scelte di formazione, il tecnico palermitano potrebbe dare continuità all’undici visto contro il Città di Sant’Agata. Dovrebbe rientrare Dall’Oglio, in ballottaggio con Urso per un posto vicino all’inamovibile Racine Ba, mentre Forciniti – molto positivo in queste prime partite – dovrebbe piazzarsi al posto di Porcino sulla fascia. Altri possibili dubbi in difesa: Malara insidia Cham nel ruolo di braccetto sinistro, mentre Adejo – la scorsa volta a sorpresa in tribuna – potrebbe tornare tra i convocati. In porta, infine, dovrebbe essere confermato l'over Martinez.