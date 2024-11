Tanti indisponibili in casa Reggina, in vista del derby con il Cosenza. Roberto Stellone non avrà Menez, Denis, Aya e Lakicevic e in più non dovrebbero far parte del match nonostante la convocazione neanche Montalto e Galabinov. Le due punte sono state convocate ma non stanno bene, in attacco spazio a Rivas e Folorunsho.

In porta dovrebbe fermarsi l’alternanza fra Micai e Turati, che aveva giocato a Cittadella e dovrebbe essere confermato contro i lupi. In mezzo al campo torna dalla squalifica Crisetig, mentre Amione sarà il perno di una difesa a tre completata da Cionek e Stavropoulos.

Probabile formazione

Reggina (3-5-2): Turati; Cionek, Amione, Stavropoulos; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Cortinovis, Di Chiara; Folorunsho, Rivas. Allenatore: Stellone.