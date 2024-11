Ancora guai per il club amaranto. La Procura Federale punisce la società dello stretto 'per non aver documentato l’avvenuto pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014

