Due gravi infortuni mettono nei guai sia la formazione amaranto che quella biancoverde. In riva allo Stretto, Ciccio Cozza perde Di Michele per un mese, nella piana, Alessandro Erra dovrà fare a meno di Di Bella

REGGIO CALABRIA - Brutte notizie per la Reggina. E’ più grave del previsto l’infortunio rimediato dall’attaccante David Di Michele nella sfida contro il Lecce di venerdì scorso. In queste ore il giocatore amaranto si sta sottoponendo ad un intervento al ginocchio per la ricostruzione del menisco. Almeno un mese di stop per il giocatore che a gennaio compirà 39 anni.

Da un infortunio all’altro. Ed un altro grave infortunio al ginocchio mette nei guai la Vigor Lamezia che, verosimilmente, perderà per diverse settimane il difensore Fabrizio Di Bella. Il club biancoverde avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta dello stopper Liberato Filosa 28 anni, ex Marcianise e Nocerina. (ab)