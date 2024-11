Il destino sa essere parecchio beffardo, specie con la Reggio Calabria sportiva. Stamattina è arrivata la certezza del raggruppamento in cui giocherà la Fenice Amaranto, l’erede della fu Reggina 1914: gli amaranto sono stati inseriti nel girone I, come previsto, insieme alle calabresi Gioiese, Locri, Castrovillari, Vibonese e Lamezia Terme. Ci saranno anche le siciliane, fra cui il Trapani e l'Akragas.

Inoltre è stato rimodulato il calendario, che ha già visto la Fenice riposare, nel corso della prima giornata. Chiaramente anche nella seconda, in programma domenica, la squadra dello Stretto non scenderà in campo e la sfida contro l’Acireale sarà recuperata in seguito.

In linea teorica dovrebbe essere la terza la giornata del debutto, il 20 settembre. E, ironia della sorte, di fronte c'è da affrontare, in casa, il Lamezia Terme FC di Felice Saladini.

Il calendario completo della Fenice Amaranto:

G1: Fenice Amaranto riposo

G2: Acireale-Fenice Amaranto

G3: Fenice Amaranto-Lamezia Terme

G4: San Luca-Fenice Amaranto

G5: Fenice Amaranto-Siracusa

G6: Portici-Fenice Amaranto

G7: Fenice Amaranto-Licata

G8: Gioiese-Fenice Amaranto

G9: Fenice Amaranto-Città di Sant’Agata

G10: Ragusa-Fenice Amaranto

G11: Fenice Amaranto-Trapani

G12: Castrovillari-Fenice Amaranto

G13: Fenice Amaranto-Vibonese

G14: Akragas-Fenice Amaranto

G15: Fenice Amaranto-Afragolese

G16: Canicattì-Fenice Amaranto

G17: Fenice Amaranto-Locri

G18: Sancataldese-Fenice Amaranto

G19: Fenice Amaranto-Nuova Igea Virtus