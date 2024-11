Il francese non ha preso parte all’allenamento odierno. Guai anche per Adjapong, l’ex Lecce ha lasciato i compagni di squadra a metà seduta

Reggina al lavoro. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, gli amaranto si sono ritrovati in mattinata per preparare la gara di sabato a Pisa. Una seduta di lavoro intensa per Denis e soci che, dopo una prima parte di esercitazioni atletiche, si sono concentrati sulla tattica, con attenzione particolare alle combinazioni offensive partendo dalla costruzione di manovra dal basso.

Negative, però, sono le notizie che arrivano dall’infermeria: all’allenamento odierno non ha preso parte Jeremy Menez. Nuovi problemi anche per Claud Adjapong, che ha lasciato i compagni a metà seduta, imboccando la via degli spogliatoi e lamentando un dolore muscolare dopo un cross. Fra gli assenti all’appello anche Nicola Bellomo.

Novità, invece, sul fronte Granillo. Come nel resto d’Italia, il Governo potrebbe aumentarne la capienza massima, portando la capienza degli stadi al 75%. Per la Reggina significherebbe passare dagli attuali 11434 a 17151 spettatori. Numeri, va detto, extralarge rispetto alla comunque buona media di riempimento attuale.