Sette giornate al termine del campionato: un numero sufficiente, vista la situazione di classifica, per iniziare a pensare del futuro della Reggina. Mettendo da parte i discorsi legati alla situazione finanziaria del club, andiamo adesso ad esplorare quella che potrebbe essere invece la rosa amaranto nella stagione 2022/2023.

Chi resta

Come riporta anche il sito transfermarket.com, ad oggi la Reggina della prossima annata vanterebbe una ventina di elementi. Con un Turati che probabilmente sarà protagonista in Serie A dopo un'eccellente campionato in riva allo Stretto, Taibi dovrà ragionare su Alessandro Micai. Il classe '90 è arrivato in amaranto in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Potrebbe essere fra i confermati, occhio anche al rientro di Lofaro dal prestito al Paternò. In difesa vantano un contratto fino al 2023 Cionek e Aya. Stavropoulos non ha ancora firmato il rinnovo, Rechichi dal Gravina, Giraudo ha firmato fino al 2025. Okay anche Loiacono, che ha firmato il rinnovo come Crisetig, Montalto, Bellomo e Liotti prima di andare via. A centrocampo resterà anche Bianchi, che lo scorso anno firmò un'estensione fino al 30 giugno 2023, scadenza naturale anche dei legami fra la Reggina e i big Menez e Galabinov. Altri due che rientreranno dai prestiti sono Mario Situm e Aldo Bezzon, che ha fatto grandi cose a Lamezia in Serie D. C'è, naturalmente, anche Rivas.

In bilico

Da decifrare, invece, il futuro di German Denis. L'attaccante argentino, fuori da qualche gara per dei problemi fisici, ancora non ha chiarito cosa accadrà a giugno. Fra coloro che dovrebbero salutare invece c'è Ricardo Faty, il cui contratto scadrà naturalmente il 30 giugno. Sarà addio anche per Perparim Hetemaj, per il quale Taibi ha già parlato di un accordo per il rientro in Finlandia al termine del campionato.

Il riepilogo con la scadenza aggiornata:

Portieri: Lofaro (?), Micai*

Difensori: Cionek (2023), Aya (2023), Giraudo (2025), Liotti (2024), Rechichi (?), Franco (2024), Loiacono (2024)

Centrocampisti: Bianchi (2023), Situm (2023), Crisetig (2024), Bellomo (2024)

Attaccanti: Menez (2023), Galabinov (2023), Rivas (2025), Montalto (2024)