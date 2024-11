Sgambata infrasettimanale per la Reggina di Pippo Inzaghi. Gli amaranto, che domenica saranno fermi a causa dello stop per le Nazionali, hanno ricevuto il Lamezia Terme al Granillo per un allenamento congiunto fra i due club di proprietà di Felice Saladini.

Il resoconto

Molte seconde linee sono state mandate in campo dal mister amaranto, che ha avuto l'occasione di vedere all'opera coloro che hanno avuto meno spazio o addirittura non sono mai scesi in campo in gare ufficiali. Testati anche i primavera Paura, Monteleone e Zucco. La seduta si è conclusa 2-0, con le reti di Gori e Crisetig in favore della Reggina.

Di seguito il tabellino.

REGGINA-FC LAMEZIA TERME 2-0

Marcatori: 35' Gori, 39' Crisetig.

Reggina (4-3-3): Colombi (60' Aglietti); Bouah (61' st Pierozzi), Loiacono, Cionek (46' Dutu), Giraudo (61 ' Paura); Cicerelli (61' Monteleone), Crisetig (52' Camporese), Liotti; Ricci, Gori, Rivas (46' Zucco). Allenatore: Filippo Inzaghi.

FC Lamezia (4-3-3): Mataloni (31' Martino, 60' Pasqua); Miliziano (46' Kanoutè), Zulj (46' Abatneh), Cadili (46' Badibanga), De Luca (46' Tipaldi); Emmanouil (46' Maimone), Borgia (46' Morana), Cristiani (46' Niakate); Terranova (46' Fangwa), Ferreira (46' Crisafi), Alma (46' Falvo). Allenatore: Raffaele Novelli.