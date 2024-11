La Reggina attende il Genoa. Gli amaranto, nel posticipo del lunedì al Granillo, affronteranno i liguri in quello che sarà il big match di giornata in Serie B. Una sfida delicatissima per una squadra che non vince dal derby contro il Cosenza e che nelle successive tre partite ha raccolto solo un punto. La gara contro il Cagliari ha, tuttavia, fornito ottime indicazioni, facendo vedere una squadra quantomai viva e vogliosa di tornare a prendersi i tre punti.

Di contro, invece, la formazione di Blessin si presenterà in riva allo Stretto senza Milan Badelj. Il centrocampista salterà per squalifica il monday night del Granillo, fermato per un turno dal Giudice sportivo. Nella Reggina, invece, al cartellino dovrà stare attento Pierozzi, in diffida e a rischio per la trasferta di Venezia (sulla cui panchina potrebbe sbarcare Alfredo Aglietti dopo l’esonero di Javorcic).

Novità

Inzaghi spera di poter puntare nuovamente su Federico Santander, out nelle ultime uscite. L’ex Bologna andrà valutato nei prossimi giorni al pari di Riccardo Gagliolo che, però, non dovrebbe essere in dubbio per Reggina-Genoa.