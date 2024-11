Dal Cosenza alla Reggina via Pordenone: Michele Camporese resta in Calabria, ma dopo aver indossato nella scorsa stagione la casacca del Cosenza, nel torneo di Serie B 2022-2023, il difensore vestirà la maglia della Reggina.

Camporese, classe 1992, nell'ultimo campionato cadetto è stato decisivo nella corsa del Cosenza verso la salvezza, non solo per le sue qualità in difesa, ma anche per via dei gol: 5 sono state infatti le reti messe a segno con i lupi nella seconda parte del campionato, dopo il prestito dal Pordenone, squadra con la quale aveva anche segnato un gol. Adesso per il difensore "goleador" si apre l'avventura in riva allo Stretto, dopo aver firmato un triennale con la società di patron Saladini.

Continua dunque la campagna di rafforzamento della rosa a disposizione di Pippo Inzaghi. Camporese si va ad aggiungere infatti agli altri tre nuovi innesti, ufficializzati durante la giornata di ieri, e di cui vi avevamo dato conto attraverso il nostro network su ilReggino.it.

Il comunicato della Reggina

«La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il Pordenone Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Camporese. Il difensore, classe 1992, si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base triennale. A Michele un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto».