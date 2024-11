Ha preso il via intorno alle 11:30 il dibattimento che deciderà definitivamente le sorti della squadra calabrese. In palio la riammissione al campionato cadetto. In caso contrario la società dello Stretto dovrebbe ripartire dai Dilettanti

L'ultima battaglia legale della Reggina è iniziata pochi minuti fa a Roma. In palio la riammissione in Serie B. Intorno alle 11:30 è stata aperta l’udienza al Consiglio di Stato, quella che deciderà se ammettere o meno gli amaranto al prossimo campionato cadetto. In caso contrario, la Reggio Calabria del calcio dovrebbe ripartire dai dilettanti, con la perdita di nome e marchio, come già accaduto otto anni fa.

Come vi avevamo annunciato nei giorni scorsi, al dibattimento la Reggina sarà sostenuta dai tre enti politici che gravitano intorno alla città: il Comune, la Metrocity e la Regione Calabria. Il Sindaco FF Carmelo Versace è presente all’udienza in questo momento. Fra coloro che sono a Roma vi è anche Massimo Taibi. Stanno cantando fuori, in Piazza Santi Apostoli, i tanti partiti per la capitale, che sono stati fermati alle porte della città all’alba, con il sequestro di torce e fumogeni da parte della polizia. Successivamente hanno raggiunto la città, dove stanno manifestando pacificamente tutto l’amore per la propria squadra del cuore.

Seguiranno aggiornamenti.