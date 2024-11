I nerazzurri in Calabria a 14 anni di distanza da quel 2-3 nell'ultima stagione degli amaranto in Serie A. Sarà il derby fra Pippo e Simone Inzaghi, vola la prevendita

5164 giorni. Tanti ce ne sono fra il 1° novembre 2008 e il 22 dicembre 2022, data in cui l’Inter tornerà a giocare una partita allo stadio Oreste Granillo. In quattordici anni la dimensione della Reggina, che ritrova i nerazzurri in amichevole, è molto cambiata.

La retrocessione in B e poi quella in C, in una parabola discendente chiusa col fallimento e la ripartenza dai dilettanti: dai fasti di un’ormai quasi abituale Serie A, gli amaranto si sono ritrovati nei campi di provincia, decisamente lontani da partite e palcoscenici di un certo livello.

Entusiasmo

Normale, quindi, che tornare a fronteggiare l’Inter crei entusiasmo e interesse, anche solo per un’amichevole, nella speranza che il prossimo incrocio avvenga in un’occasione ufficiale. L’ultima volta, peraltro, fu spettacolo: i meneghini si imposero per 3-2, al termine di 90 combattutissimi minuti.

L’Inter andò avanti sul 2-0 grazie alle reti di Maicon e Vieira, per poi subire la rimonta della Reggina firmata Cozza-Brienza. A deciderla, nel recupero, fu Ivan Cordoba, che in mischia regalò i tre punti alla formazione allenata allora da Mourinho.

Due gare per chiudere l'anno

L'Inter e poi l'Ascoli. L'amichevole contro i nerazzurri sta, come logico che sia, fagocitando l'attenzione mediatica intorno agli amaranto. Il Derby dei fratelli Inzaghi, però, per la Reggina è una vetrina piacevole ma che non deve distogliere l'attenzione dalla sfida di lunedì contro l'Ascoli. Il 26 Ménez e compagni si giocheranno al Del Duca la possibilità di chiudere il 2022 in zona promozione: basterebbe un punto, chiaramente la volontà è di portarne via tre, proseguendo il filotto positivo lontano da casa.

Seconde linee contro Lukaku

Dunque, contro il fratello Simone, Pippo Inzaghi darà spazio sopratutto a chi deve mettere minuti nelle gambe e, magari, a chi si gioca la permanenza a gennaio. Di contro, invece, i meneghini saranno quasi al completo: Dumfries e De Vrij torneranno oggi a disposizione dell'allenatore nerazzurro e, come Lukaku, dovrebbero partire per Reggio Calabria. Mancheranno, di fatto, solo Lautaro e Brozovic, reduci dalle Finali di Qatar 2022.

Prevendita

Giovedì al Granillo ci saranno oltre 13mila spettatori sugli spalti. Una cornice, peraltro, destinata ad arricchirsi: si potrebbero sfiorare i 16mila spettatori, con ancora due giorni pieni a disposizione per la prevendita. Molte presenze sono previste dal nord della Calabria e da parte della Sicilia.