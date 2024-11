Le parole delll'allenatore amaranto: «Finalmente giochiamo in serale in casa». Grande fiducia sulla possibilità che i punti possano essere restituiti

Vigilia di campionato per la Reggina di Pippo Inzaghi. Gli amaranto, domani sera, affronteranno il Brescia al Granillo, nell'anticipo della quintultima giornata del campionato di Serie B.

Una gara da ex per il mister, esonerato a Brescia nello scorso torneo: «Quella squadra sarebbe andata in Serie A. Oggi troviamo una squadra in un buon momento. Erano partiti con altri obiettivi, il Granillo ci deve dare una spinta, speriamo lo faccia anche in virtù della gara in serale».

Qualche tegola, per l'allenatore amaranto, resta. Le informazioni che giungono dall'infermeria sono buone a metà: «Non ci sarà ancora Gagliolo. Recuperano Galabinov e Ricci, mentre su Di Chiara c'è un dubbio, dal momento che non si è mai allenato. Tuttavia non sono importanti le assenze: ho due allenamenti a disposizione per decidere sulle ultime scelte, un centravanti ci deve essere. Sono tutti titolari».

«Ho studiato le carte»

Si ritorna, poi, sull'aspetto della penalizzazione e sulle dichiarazioni, rumorose, di Benevento: «Penso che le mie parole fossero abbastanza chiare, sono state travisate. Io parlavo in generale, si era fatto riferimento a Benevento e Brescia. Classifica? Andiamo avanti con quella che avevamo, ho studiato le carte anche io e sono pienamente d’accordo con la società: i punti credo ci verranno restituiti, ma noi dobbiamo essere più forti di tutto e tutti e pensare a giocare».

Inzaghi vuole una Reggina in crescendo in questo ultimo scorcio di regular season: «Oggi l’obiettivo è finire la stagione al meglio, poi penseremo alla prossima. Tanti giocatori sono cresciuti sicuramente, bisogna fare scelte difficili ma tutti devono dimostrare di meritare. Cito Loiacono, che è molto importante all’interno del gruppo e che quando chiamato in causa ha sempre risposto presente conquistandosi il posto da titolare».

Le ultime dal Sant'Agata

La formazione amaranto nel pomeriggio di oggi ha ultimato il penultimo allenamento prima della rifinitura di domani mattina, che sarà seguita dalla formulazione della lista dei convocati. Presto, dunque, per andare a comporre le probabili formazioni, seppur un'idea di massima alberghi già in Pippo Inzaghi. L'unica assenza certa è quella di Gagliolo, ancora infortunato. Difficile, poi, che Di Chiara possa essere proposto dall'inizio, dopo una settimana senza allenamenti in seguito al durissimo scontro di Benevento contro Paleari. Allora, sulla sinistra, potrebbe esserci spazio per Daniele Liotti, la cui prestazione al Vigorito è stata positiva.

In mezzo al campo si rivedrà Majer, con Fabbian ed Hernani ai suoi lati: l'ex Lecce, comunque, si gioca il posto con Crisetig, ma al momento dovrebbe essere lui il favorito. In avanti, poi, i dubbi principali: Inzaghi in conferenza ha parlato della necessità che ci sia un attaccante, il che lascia pensare alla riproposizione del tandem comporto da Ménez e Strelec, con Rivas, Gori e Canotto a subentrare a partita in corso.