L'allenatore amaranto evidenzia il bel gesto della squadra, in ritiro al Sant'Agata nelle ultime ore e annuncia due recuperi importanti

Dimenticare Cosenza e tornare subito a muovere la propria classifica. La Reggina e Pippo Inzaghi si danno quest'obiettivo. A soli quattro giorni dallo sportivamente drammatico derby del Marulla, gli amaranto tornano in campo, ricevendo al Granillo il Parma di Fabio Pecchia: «C’è una grande occasione, quella di vincere davanti al nostro pubblico. Abbiamo tanta voglia di riscattarci. La squadra mi ha chiesto di andare in ritiro dopo Cosenza, è stato un gesto notevole e la società lo ha accettato».

Rientra Gagliolo

Contro il Parma, domani, rientra anche Gagliolo. Solo in due restano fuori: «Ci saranno tutti, tranne Ricci che è ancora fuori e Bouah per un problema alla caviglia. Hernani è ok, sta bene».

Obiettivo?

«Il presidente Cardona aveva detto che avrebbe fissato l’obiettivo a fine marzo. All'inizio era la salvezza, l'abbiamo ottenuta. Ora puntiamo a giocarci la serie A attraverso il raggiungimento dei play-off: sarebbe bellissimo. Questo deve aumentare il nostro senso di responsabilità, dobbiamo essere felici per questa classifica, senza andare dietro alle chiacchiere».

Il Parma

«Il valore del Parma lo conosciamo tutti. All’inizio veniva messo fra le squadre candidate alla vittoria del campionato. Hanno un grande allenatore, per batterli ci vorrà una grande Reggina».