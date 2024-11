Il calciatore biancorosso ospite di 11 in campo: «Finalmente c'è una società solida, dopo un'estate difficile. Se non fosse venuto il Bari non sarei mai voluto andare via»

Il Bari che sabato sera verrà a rende visita alla Reggina nell'anticipo della 18^ giornata di campionato avrà due grandi ex amaranto fra le proprie fila. Stiamo parlando di Michael Folorunsho e Nicola Bellomo. Due giocatori protagonisti, nell'ultima stagione, in amaranto, passati entrambi al Bari in estate.

Quest'ultimo ieri è intervenuto alla trasmissione "11 in campo", in onda su LaC TV: «Sono emozionato di tornare a Reggio, ho vissuto degli anni indimenticabili. Anche la mia famiglia è stata benissimo e se non fosse venuto il Bari non sarei mai voluto andare via. Insieme alla mia città, è l'unica piazza in cui sono stato davvero bene, una seconda casa. C'è calore, c'è una grande tifoseria. Ho un grande rapporto con Crisetig e Loiacono, sono veri amici»

Momento Bari

«Stiamo dimostrando il nostro valore, anche i pareggi dell'ultimo mese e mezzo saranno importanti alla fine. Siamo una neopromossa, ci sono tante squadre che hanno speso molto di più. In Serie B prima vanno fatti i punti salvezza e poi si può pensare a divertisti. Anche l'anno scorso, alla Reggina, dopo una grande partenza, ci siamo ritrovati giù per una serie di sconfitte. La nostra condizione atletica è ottimale, raramente mi è capitato di lavorare così tanto come sta succedendo adesso».

Un messaggio ai tifosi

«Son contento per loro, finalmente c'è una società solida, dopo un'estate in cui si viveva alla giornata. Ci vediamo sabato»