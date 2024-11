L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport getta un'ombra pesante sulla Reggina. La rosea, infatti, in un articolo firmato da Nicola Binda, ha riportato come gli amaranto potrebbero incappare in una penalizzazione legata al mancato pagamento dei contributi.

L'indiscrezione sulla Reggina

Sul quotidiano sportivo si legge: «Adesso il Frosinone ha quasi chiuso i conti, visto il +12 sul terzo posto (+11 sul secondo) maturato dopo le sconfitte di Genoa e Reggina. Che tra l’altro questa settimana potrebbero ricevere il deferimento per il mancato pagamento dei contributi: la vicenda Genoa è già emersa, quella sulla Reggina è pronta a esplodere. Con conseguente -2 in classifica».

Le parole di Binda

Lo stesso Nicola Binda, tramite i propri profili social, ha poi precisato: «Sulla Gazzetta di oggi ho ventilato l’ipotesi di una penalizzazione per la Reggina. Si tratta di un caso molto particolare. È in corso un concordato per i debiti pregressi e quindi, in base a una legge dello Stato, la società ritiene di aver diritto a non rispettare le scadenze federali. Cosa che però non sta bene alla Covisoc, che avrebbe segnalato il problema alla Procura Figc. Quindi è una vicenda tutta da chiarire ed e’ diversa da quella già raccontata sul Genoa, che in settimana dovrebbe avere sviluppi».