La Reggina 1914 ha annunciato che il direttore sportivo Massimo Taibi ha prolungato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2024.

«Ambizione, dedizione e senso di appartenenza: attraverso tali principi cardine, la Reggina ed il proprio DS continueranno a camminare di pari passo sul sentiero che ha dato vita ad un binomio vincente, testimoniato in maniera chiara ed inequivocabile dai risultati raggiunti», si legge in una nota diffusa dalla società amaranto.



«La figura di Massimo Taibi – ha dichiarato il presidente Luca Gallo – incarna l’ideale di bravissima persona ed ottimo professionista. Lo ringrazio per il lavoro che ha svolto fin qui, e sono convinto che contribuirà a scrivere altre pagine importanti per i nostri colori».