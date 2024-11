Dopo l'incontro tra Foti, Falcomatà, Praticò e Tavecchio si riapre uno spiraglio per l'iscrizione in Lega Pro

C'è tempo fino al 27 per trovare una cordata di imprenditori disponibile a entrare in società e a pagare l'iscrizione della società amaranto alla legapro: soltanto 46 delle 60 squadre che dovrebbero partecipare sono in possesso dei requisiti e la missione dei tre rappresentanti reggini in federazione ha creato un'apertura per scongiurare la morte della società di via delle industrie.