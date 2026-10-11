La Reggina non va oltre il pareggio nel derby contro la Vibonese. Al Granillo finisce 1-1 al termine di una gara combattuta, nella quale gli amaranto di Marchionni passano in vantaggio nel primo tempo grazie a una conclusione di Toscano, ma vengono raggiunti nella ripresa da Cosendey. Un punto che lascia un po’ di amaro in bocca alla formazione dello Stretto, incapace di conservare il vantaggio e di conquistare l’intera posta in palio.

A decidere la sfida sono state le reti di Toscano e Cosendey. Il giovane centrocampista reggino, aveva portato avanti gli amaranto al 29’ con un gran sinistro dal limite dell’area. Al 54’, però, la Vibonese ha ristabilito la parità, sfruttando una disattenzione difensiva e trovando il gol che ha fissato il risultato finale.

La cronaca



L’avvio della partita è caratterizzato da un atteggiamento intraprendente della Vibonese, che non si limita a contenere le iniziative amaranto e cerca subito di sorprendere la retroguardia di casa. Dopo pochi secondi, Rioko prova la conclusione diagonale, senza però trovare lo specchio della porta.

La Reggina risponde al 4’ con un’azione avviata da Baggi e sviluppata sulla sinistra da Toscano, il cui cross attraversa una zona pericolosa senza che Magrassi riesca a trovare la deviazione vincente.

Gli ospiti continuano a giocare con ordine e al 12’ costruiscono un’altra occasione: Semenzin sfonda sulla destra e mette al centro per Cosendey, che conclude al volo senza inquadrare la porta. Al 18’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Bertolo sfiora il bersaglio di testa.

Al 18’ Alma mette al centro un pallone invitante per Magrassi, che da posizione favorevole non riesce a trasformare l’occasione in gol. Sei minuti più tardi, un recupero di Baggi permette alla Reggina di ripartire: Magrassi viene servito in profondità, De Simone interviene in uscita e Alma non riesce ad approfittare della situazione per trovare la rete a porta sguarnita.

Al 28’ Rotulo prova a sorprendere il portiere avversario con un sinistro a giro dal limite, ma De Simone si oppone e devia sopra la traversa.

È il preludio al vantaggio amaranto. Al 29’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone arriva a Toscano, che trova lo spazio per liberare un potente sinistro dal limite dell’area. La conclusione è precisa e imparabile: il Granillo esplode di gioia e la Reggina passa in vantaggio.

Dopo il gol non succede praticamente più nulla e le squadre rientrano negli spogliatoi con gli amaranto avanti per 1-0.

Al 54’ arriva la doccia fredda per la Reggina. Marsico disegna un traversone dalla sinistra, il pallone raggiunge Cosendey, lasciato libero in area, e il centrocampista della Vibonese non sbaglia: destro potente e Lagonigro battuto. È l’1-1 che riporta tutto in equilibrio.

Al 70’ Toscano crossa dalla sinistra con un traversone in corsa, mentre Baggi si rende protagonista di un grande recupero e taglia il campo per inserirsi nell’azione. Il pallone arriva a Jallow, che tenta la deviazione, ma colpisce malissimo e non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. Occasione sprecata per gli amaranto, che avrebbero potuto approfittare di una buona opportunità per riportarsi in vantaggio.

Un minuto più tardi cambia nuovamente lo scenario della partita. Al 71’ la Vibonese resta in dieci uomini: Castro, entrato da pochi minuti, colpisce Rosario Girasole con una gomitata in pieno volto. Un gesto grave che costa caro all’attaccante argentino, espulso e costretto a lasciare i compagni in inferiorità numerica.

Nel finale, nonostante la superiorità numerica, la Reggina non riesce a trovare il guizzo decisivo per riportarsi in vantaggio. La Vibonese si compatta e difende con ordine, riuscendo a contenere i tentativi degli amaranto fino al triplice fischio.

Al Granillo termina così 1-1, con la Reggina che non riesce a sfruttare il fattore campo e l’uomo in più per conquistare l’intera posta in palio.

Reggina-Vibonese, dato presenze:

Spettatori 6.945, di cui 317 ospiti.