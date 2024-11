Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha rilasciato un videomessaggio ai canali ufficiali del club, con argomento il calciomercato amaranto. «Il nostro è un progetto triennale - ha sottolineato Taibi - da quando è subentrata questa società abbiamo intrapreso un percorso con grande senso di responsabilità. Lo dobbiamo ripercorrere per cercare sempre di rispettare i canoni, sopratutto economici, per far si che si possa andare avanti. I risultati vanno aldilà della aspettative. Bisogna dare merito a staff e allenatore. È un gruppo importante che va rispettato».

I sogni dei tifosi

«È giusto che i tifosi sognino, ma va sottolineato come ci siano squadre che sono state attrezzate per vincere il campionato. Noi siamo avanti, oggi, a quello che pensavamo ma questo non vuol dire che non dobbiamo provarci, ma con umiltà e senso di responsabilità. Gennaio solitamente è un mercato difficile, in cui si riparano gli errori che sono stati fatti. Noi abbiamo una squadra che sta facendo un campionato importante, meglio ragionare. Dobbiamo portare avanti la sostenibilità del club. Devo essere oculato. Giusto che i tifosi sognino, lo ripeto, sul calciomercato ci sono prezzi fuori da ogni portata. Se si creano le possibilità bene, altrimenti abbiamo una rosa già importante.

Taibi ha poi confermato la trattativa in dirittura per l'estremo difensore tanto cercato (Contini), spaziando poi sulle altre trattative: «Sento parlare di attaccanti, noi ne abbiamo due in ripresa da infortuni. Il portiere è quasi fatto. Non mi farò ingolosire da queste cose qui, devo proteggere il lavoro del patron Saladini e del Presidente Cardona, oltre che della squadra. Abbiamo individuato un paio di situazioni che stiamo portando avanti. Con questi due giocatori non intacchiamo la sostenibilità, è già una vittoria».