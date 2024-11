La società del patron Ballarino guarda anche a Domenico Giacomarro e non esclude per ora un Trocini bis. Nel frattempo si va verso il rinnovo per due calciatori: Porcino e Adejo

La nuova Reggina è già al lavoro per il futuro. La piazza ha ricominciato a ribollire di passione e i tifosi, che sperano ancora nel ripescaggio, si aspettano il salto di categoria.

Partendo dalla panchina, come trapelato già nelle scorse ore sembra essere Rosario Pergolizzi la scelta numero uno della dirigenza amaranto. La suggestione assume concretezza se si pensa che l’ex allenatore del Campobasso è da due giorni in città. All’ex difensore amaranto di certo le proposte non mancano, la concorrenza è agguerrita, e non c’è dubbio che l’offerta della Reggina, che ha avviato per ora solo un dialogo, dovrà concretizzarsi nel più breve tempo possibile. Pergolizzi del resto, subentrato in corsa a Campobasso ha vinto con una giornata di anticipo il girone F, e conquistato la promozione in Serie C.

Ma la società sembra avere in mente anche un’altra alternativa, ugualmente vincente. Si tratta di Domenico Giacomarro, reduce da un ottimo campionato con l’Altamura con cui ha vinto il girone H ottenendo la promozione in Serie C. Non ha rinnovato e quindi è svincolato. Su di lui c’è già il pressing della Pistoiese del direttore sportivo Massimo Taibi. Chiaro che resta aperta l’ipotesi di un Trocini bis, anche se non sembra essere in cima ai desideri della dirigenza amaranto e alle strategie per il prossimo campionato. Continua a leggere su Il Reggino.