Definito il progetto del club amaranto con la Fiorentina. Superati i problemi societari, toccherà a Leonardo Semplici guidare la formazione dello Stretto in Lega Pro

REGGIO CALABRIA - Il tecnico Leonardo Semplici è pronto a sbarcare a Reggio Calabria per guidare la formazione amaranto, presieduta da Lillo Foti. Sarà una settimana decisiva per il club, soprattutto per il discorso iscrizione. In caso di Lega Pro unica, il mister ex Primavera Fiorentina, porterà con sè parecchi elementi allenati negli ultimi anni: si tratta dei difensori Lorenzo Venuti (classe '95, già due panchine in prima squadra con Montella) ed Alan Pereira Empereur (brasiliano classe '94), del centrocampista Leonardo Capezzi (classe '96) e dell'attaccante Nicolò Fazzi (classe '95).