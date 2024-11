La Reggina batte 1-0 il Ragusa al termine di una gara tirata e combattuta. È soddisfatto il tecnico amaranto, che sottolinea l'importanza dei tre punti - fondamentali per dare continuità ai risultati e non perdere di vista l'obiettivo: «È stata una partita equilibrata. Loro sono una squadra ostica che ha giocato bene. Nei primi 20’ abbiamo avuto difficoltà anche perché pensavamo che giocassero in un modo e poi così non è stato. La squadra ha rischiato poco, ha anche palleggiato in mezzo al campo. Il secondo tempo è andato meglio nel momento in cui ci siamo messi a specchio. La cosa importante è stata anche non aver preso goal».

«Poter giocare sia a tre che a quattro per me è molto importante e sono contento che le sensazioni di chi guarda siano positive. Mi fa piacere che tre attaccanti – Ragusa, Barranco e Rajkovic – abbiano già trovato il goal. Vincere non è mai semplice, soprattutto se sei la Reggina. Chi dice che non guarda i risultati delle avversarie mente».

«Rajkovic si è allenato molto bene e volevo provarlo insieme a Barranco. Poi, ripeto, pensavamo che loro si mettessero a quattro e invece così non è stato, quindi per noi è stato molto più difficoltoso. Mi dispiace tener fuori qualcuno, Adejo è andato nuovamente in tribuna ma tutti - giovani e meno giovani – devono capire di dover mantenere un livello massimale».