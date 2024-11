La Reggina trova i primi tre punti al Granillo. Gli amaranto soffrono tanto nel primo tempo ma entrano con un altro spirito nella ripresa e riescono a battere di misura il Ragusa. Mattatore del match Marko Rajkovic, al primo goal in maglia amaranto. I ragazzi di Pergolizzi danno, così, continuità alla vittoria di Sant'Agata ma devono ancora migliorare se vogliono ambire a qualcosa di importante. Complimenti alla squadra di Erra, viva per tutta la partita: i siciliani devono ripartire da questa prestazione.

Amaranto opachi nel primo tempo

Inizia meglio la formazione di Alessandro Erra: siciliani più aggressivi e decisi rispetto agli amaranto. La prima occasione del match è per gli azzurri al 19’: cross da destra di Parisi per il tiro al volo di Ruffino che non va lontano dai pali difesi da Martinez. La Reggina prova a rispondere qualche minuto più tardi: Rajkovic recupera un buon pallone, uno-due con Barillà ma è decisivo Musumeci in chiusura sul tiro dell’attaccante serbo. Non succede molto altro nel primo tempo: meglio il Ragusa che fa la partita, Reggina in difficoltà con il pallone tra i piedi e poco brillante in fase di non possesso.

Reggina rabbiosa nei secondi 45'

Gli amaranto iniziano la ripresa con un altro spirito. A dare la carica agli uomini di Pergolizzi ci pensa Francesco Urso: gran punizione del numero 10 reggino ma altrettanto bella è la risposta di Grasso. Il giovane portiere azzurro si ripete qualche minuto dopo su Barranco: gran girata in area di rigore dell’attaccante argentino ma il riflesso del portiere ospite è eccezionale. È solo il preludio al goal del vantaggio amaranto: azione personale di Bonacchi, che si incunea alla grande in area e serve Rajkovic, che in spaccata non sbaglia. La Reggina prova a reagire ma rischia tantissimo all’80’: dormita della difesa amaranto con Bonilla che ci prova due volte - la prima bloccato da Giuliodori, la seconda spedendo fuori da ottima posizione. I ragazzi di Pergolizzi soffrono nel finale ma riescono a portare a casa tre punti importantissimi.

Il tabellino

REGGINA (4-3-3): Martinez; Giuliodori, Bonacchi, Girasole, Cham; Forciniti (55’ Vesprini), Urso (74’ Laaribi), Ba; Barillà (87’ Ingegneri), Barranco (85’ Renelus), Rajkovic (74’ Provazza). A disposizione: Lazar, Ragusa, Malara, Vesprini, Provazza, Laaribi, Curiale, Ingegneri, Renelus. All. Pergolizzi

RAGUSA (3-5-2): Grasso; Iotti, Musumeci, Cipolla; Parisi (72’ Danti), Garufi (77’ Johnson), Barrotta (62' Dumic), Pizzutelli, Ruffino (81’ Vitelli); Bonilla, Ejjaki. A disposizione: Bonagura, Danti, Vitelli, Picchi, Memeo, Johnson, Peter, Scaglione, Dumic. All. Erra

Arbitro: Andrea Palmieri di Brindisi. Assistenti: Nicola Monaco di Sala Consilina, Gabriele Federico di Agropoli

Marcatori: 63’ Rajkovic (REG)

Note: Ammoniti: 77’ Laaribi (REG), 86’ Iotti (RAG) Recupero: 1’ pt, 4’ st