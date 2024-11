La squadra amaranto scenderà in campo al Tardini sabato pomeriggio, in uno dei big match della nona giornata del campionato di Serie B

La Reggina si prepara alla trasferta di Parma, cercando di allontanare le scomode vicende extracalcistiche delle ultime ore. La squadra amaranto scenderà in campo al Tardini sabato pomeriggio, in uno dei big match della nona giornata di Serie B. L’imperativo per Ménez e soci è difendere quel primato conquistato con pieni meriti in questi primi otto turni.

Torna Obi?

Inzaghi spera di portare in Emilia anche Joel Obi. Il nigeriano dovrebbe avere smaltito il problema fisico che lo ha tenuto fuori in questo avvio di campionato e potrebbe andare in panchina contro i ducali. Obi, peraltro, sarebbe ex di giornata, insieme a Colombi ed Hernani. Il brasiliano contro la sua vecchia squadra potrebbe essere confermato dopo la titolarità avuta con il Cosenza: ballottaggio aperto con Crisetig. Situazione identica per la maglia dell’esterno destro nel tridente: Canotto e Ricci si giocano il posto, ma occhio anche a Cicerelli.

Parma con tante assenze

Pecchia invece fa la conta degli assenti: sicuri assenti Buffon, Camara, Cobbaut, Mihaila e Romagnoli. In dubbio, invece, Bernabè: l’ex allenatore della Cremonese spera nel recupero last-minute del forte giocatore offensivo, ma le quotazioni sono in ribasso.

Esodo

Al Tardini sarà esodo, ancora una volta: oltre 1870 biglietti sono stati polverizzati dalla tifoseria della Reggina, con il Parma che ne ha messi a disposizione ulteriori mille. Il totale dei reggini presenti potrebbe sfiorare le tremila unità, cifra da capogiro per una trasferta.