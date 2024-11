È un Felice Saladini davvero soddisfatto quello che fa capolino sul prato dello stadio Oreste Granillo. Sono i minuti che precedono Reggina-Inter, l'amichevole di lusso "regalata" a tifosi e città.

Il patron amaranto posa con i due allenatori, Pippo e Simone Inzaghi, e regala il proprio pensiero ai social network. «Sono gli ultimi giorni di un anno in cui per la Reggina è cambiato molto - si legge -.Abbiamo lavorato con passione, etica, responsabilità per costruire un Club solido e rispettato. Siamo una grande famiglia e oggi celebriamo quest’anno di successi con una partita straordinaria che ci incoraggia a credere ancora più fermamente nei nostri valori e obiettivi sportivi.

L'augurio

«In questi mesi ho avuto l’onore di vedere al lavoro lo Staff di Reggio, in particolare tanti giovani, che voglio ringraziare per la passione e la professionalità con cui si impegnano ogni giorno per rendere grande questo Club. Buone feste, Reggina» conclude Saladini, che ieri aveva annunciato formalmente l'impegno per il nuovo Granillo.