La squadra di Torrisi non concretizza: Ferraro e Girasole falliscono le chance decisive, Gela compatto strappa il pari al Vincenzo Presti

La Reggina si presenta alla sfida contro il Gela, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie D girone I, con la formazione migliore o comunque in linea con quella delle ultime due uscite, entrambe concluse con una vittoria. Il Gela, invece, arriva al match con diverse assenze tra i titolari e un atteggiamento estremamente prudente, schierandosi in modo compatto soprattutto nella fase difensiva.

La gara si apre subito con una grande occasione per gli amaranto: al 2’ Di Grazia sfiora il palo con una conclusione che dà l’illusione del vantaggio immediato. La Reggina prova a imporre il proprio gioco, ma la manovra appare lenta e prevedibile, agevolando la fase difensiva degli ospiti.

Al 20’ si accende Edera, che controlla una sventagliata di Laribi, supera in velocità l’avversario ma trova la pronta opposizione di Sbuttoni; sull’azione arriva anche l’ammonizione per Cangemi.

La pressione amaranto continua, ma senza particolare incisività. Al 39’ è Rosario Girasole a rendersi pericoloso con una conclusione che sfiora di poco il palo, facendo correre un brivido alla difesa di casa.

Dopo un primo tempo povero di emozioni, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La Reggina fatica a trovare spazi, mentre il Gela si conferma ordinato e pronto a colpire in ripartenza.

In avvio di ripresa il clima si fa più teso. Al 53’ il gioco viene interrotto per un duro scontro fuori area tra Tuccio e Lagonigro: necessario l’intervento dello staff medico per il portiere amaranto.

Al 66’ arriva la più grande occasione della partita per la Reggina: ottima giocata di Sartore sulla destra e cross perfetto al centro per Ferraro, che si ritrova tutto solo in area, ma incredibilmente non riesce a concretizzare, sprecando una chance clamorosa.

Al 75’ Reggina a un passo dal vantaggio. È il 15° calcio d’angolo per gli amaranto: il pallone spiove al centro dell’area, ma Ferraro e Rosario Girasole si ostacolano reciprocamente al momento della conclusione e la palla termina fuori, vanificando un’ottima occasione.

Finisce così. Gli amaranto di Alfio Torrisi non vanno oltre lo 0-0.