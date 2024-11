Luca Valzania viaggia verso la maglia amaranto. La Reggina, da tempo, ha deciso di portare in riva allo Stretto il forte centrocampista della Cremonese. Giovane, duttile, già esperto: sarebbe un colpaccio per la terza linea di Pippo Inzaghi.

Lo stesso allenatore si è esposto col ragazzo, inizialmente voglioso di giocare a Cremona quella Serie A guadagnata sul campo nella stagione scorsa. In grigiorosso, però, gli spazi sono stati chiusi dall’arrivo di Escalante, convincendo Valzania ad accettare il progetto offertogli in Calabria.

Accelerazione

La chiusura della trattativa può arrivare già fra martedì e mercoledì, dopo la sfida che i lombardi giocheranno oggi in Coppa Italia contro la Ternana. L’obiettivo della dirigenza della Reggina è quello di portare Valzania in Calabria entro giovedì, così da averlo a disposizione per l’esordio in campionato (domenica a Ferrara contro la Spal, ndr).