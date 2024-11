Consueto incontro post-calciomercato per Massimo Taibi. Il Direttore sportivo amaranto, intervenuto anche subito dopo la fine della sessione durante lo Speciale Calciomercato di LaC, ha commentato il mese di trattative, che ha visto gli amaranto chiudere nove operazioni. «Prima di tutto, ancora una volta, volevo pubblicamente ringraziare il patron Saladini e tutta la proprietà. È grazie a lui che oggi siamo qui a poter parlare ancora di Reggina e calciomercato».

Il rispetto della sostenibilità

«Magari all'esterno è stato percepito in maniera sbagliata, ma noi sapevamo bene quello che dovevamo fare nel rispetto della sostenibilità. Dovevamo farlo senza intaccare economicamente le casse societarie, da tempo operiamo in questa direzione. Sono arrivati giocatori funzionali».

Trattative sfumate: il perché

«Per me è un obbligo andare a sondare anche altri calciatori, che poi in sede di trattativa non sono risultati essere alla nostra portata dal punto di vista finanziario. Dopo l'estate scorsa, mi sono fatto una promessa: quella di non mettere mai in difficoltà questa società».

I rinnovi di Cionek e Ménez

«Su Cionek si sta lavorando per il prolungamento, con Menez ci aggiorneremo più avanti».

Jeremy Ménez, a quota cinque reti in questa stagione

La situazione di Joel Obi e il tema lista over

«Obi sarà infortunato ancora per qualche mese. Fortunatamente il regolamento ci consente di metterlo fuori lista e poi poterlo nuovamente inserire».

Cambio in porta

«Ravaglia? Il Bologna sperava un percorso diverso: hanno deciso di riprenderlo, mi è dispiaciuto».