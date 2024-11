Entusiasmo, goal e sorrisi: prosegue così la preparazione della Reggina di Rosario Pergolizzi in vista della nuova stagione. Oggi, in particolare, è andato in scena un doppio appuntamento: allenamento congiunto con la Palmese e ritrovo con i tifosi amaranto che, alla fine del match, hanno abbracciato i loro beniamini coinvolgendoli in un bel discorso motivazionale. L’obiettivo di tutti, come è lecito che sia, è un immediato ritorno tra i professionisti - laddove una squadra storica come la Reggina merita di stare.

Stando alla cronaca, la partita è terminata 5-0 per gli amaranto con cinque marcatori diversi. Nel primo tempo aprono Barranco e Barillà, nel secondo chiudono Ragusa, Forciniti e Provazza. Indicazioni interessanti per il tecnico palermitano, soddisfatto ancora a metà: «Ci sono state cose buone e meno buone, la squadra sa quello che vuole e in certi momenti abbiamo giocato anche bene, in altri si è fatta un po’ di confusione».

Sulle voci di mercato, invece, Pergolizzi glissa così: «Io ho rispetto per la squadra che ho, la società e noi tutti abbiamo sotto controllo quello che può servirci […]. Noi ci siamo, quindi non mi preoccupo se arrivano due calciatori o non arrivano».

Eventuali novità a parte, è tanta la responsabilità che l’intera squadra – allenatore, giocatori e staff – sente nei confronti dei tifosi, soprattutto dopo un’accoglienza così calorosa. «Abbiamo una responsabilità importante, ma me la prendo molto volentieri. Vedere tutta questa gente è un piacere, ma tocca a noi farli diventare ancora di più».