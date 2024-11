Sette punti di differenza fra primi e secondi tempi. Nell’analisi del momento negativo della Reggina si inserisce anchela forbice di rendimento fra le due metà di gioco, che vedono un saldo pesantemente negativo per la formazione dello Stretto dall’inizio del 2023.

Il dato

Gli amaranto, nelle nove gare disputate nel nuovo anno, hanno perso ben sette punti fra il 45esimo e il triplice fischio.In due circostanze Ménez e compagni hanno subito un ribaltone completo (Cosenza e Cittadella), mentre cinque volte il pareggio all’intervallo si è trasformato in ko finale. Solo due volte la Reggina è riuscita a guadagnare punti fra primo e secondo tempo, nelle uniche due vittorie del nuovo anno: dall’1-1 parziale contro Ternana e Modena si è poi arrivati al definitivo 2-1.

Con sette punti in più in classifica la Reggina sarebbe terza, a una sola lunghezza di distanza dal Genoa, attualmente occupante il secondo dei due posti che regala la promozione in Serie A. Da notare, peraltro, che mai la squadra di Inzaghi è andata al riposo in svantaggio nelle partite prese in esame; su nove gare, al 45’ per sette volte si è andati a riposo sul pari e per due volte in vantaggio (poi dilapidato nel secondo tempo).

I risultati

Reggina-Spal 0-0/0-1: -1

Reggina-Ternana 1-1/2-1: +2

Südtirol-Reggina 1-1/2-1: -1

Palermo-Reggina 0-0/2-1: -1

Reggina-Pisa 0-0/0-2: -1

Cittadella-Reggina 0-2/3-2: -3

Reggina-Modena 1-1/2-1: +2

Cosenza-Reggina 0-1/2-1: -3

Reggina-Parma 0-0/0-1: -1

Punti primi tempi nel 2023: 13

Punti secondi tempi nel 2023: 6