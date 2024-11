Movimento in casa Reggina. Gli amaranto sono attivissimi sul mercato, con Taibi che conduce operazioni sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Ai saluti

Valigia in mano per Vasco Regini e Karim Laribi. Per l’ex Sampdoria si tratta sempre l’addio con rotta su Siena, anche se il difensore spera sempre in una chiamata last minute dalla Serie B. La sensazione è che l’addio possa concretizzarsi, anche se ancora la quadra non è stata trovata.

Anche Laribi è sul mercato, dopo una parte di stagione sotto le aspettative. Discorso identico per Federico Ricci che, però, ha molto più mercato dei primi due: Pordenone, Crotone e Ascoli, con quest’ultimo club che sarebbe la soluzione preferita dal giocato e dal club, che vorrebbe evitare di cederlo a squadre che stanno sotto in classifica.

Dentro?

L’obiettivo numero uno per la mediana si chiama Micheal Folorunsho. Il ragazzo sta spingendo, insieme a Massimo Taibi, affinché il Napoli conceda un nuovo prestito. Il club azzurro, da parte sua, intenderebbe monetizzare il calciatore e spera in un nuovo rilancio del Pisa. I nerazzurri, però, con Torregrossa hanno piazzato il colpo da novanta del proprio mercato e, comunque, molto difficilmente arriverebbero anche solo a sfiorare la metà della richiesta del Napoli, ammontante a circa 4 milioni di euro.

Ragion per cui, salvo clamorose offerte - fino ad adesso inesistenti - è la Reggina la società più vicino, con le ultime ore che hanno registrato decisi passi in avanti nella trattativa.

Già ufficializzati

Sono state comunicate, nel frattempo, due partenze. La prima è di Lorenzo Gavioli: il centrocampista è stato riscattato dall’Inter e si è accasato in prestito al Renate. Addio anche con Nikola Vasic, autentica meteora della scorsa stagione, il cui contratto è stato risolto nella giornata di ieri. Disco verde, invece, già da lunedì per Ramzi Aya. Maglia 29 per lui. Sul fronte cadetto, poi, si segnala l’addio di Nino Barillà al Monza.