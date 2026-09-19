Tre vittorie su tre, miglior attacco e difesa ancora imbattuta: la squadra di mister Marchionni guida la classifica del girone I ed è prima in ogni graduatoria statistica.

Sono bastati appena 270 minuti per confermare sui campi di gioco ciò che la vigilia del campionato aveva già preannunciato. Nelle prime tre giornate del girone I di Serie D, la Reggina ha fatto la voce grossa, conquistando la vetta solitaria della classifica e imponendosi come l'unica formazione del raggruppamento ancora a punteggio pieno. Tre vittorie su tre che certificano un primato schiacciante, avvalorato da cifre e rilevazioni statistiche che vedono gli amaranto dominare in ogni singola voce.

Difesa imperforabile

A risaltare in maniera netta è la tenuta difensiva della squadra guidata da mister Marchionni. La Reggina è infatti l'unica compagine dell'intero girone a mantenere la propria porta completamente immacolata: zero gol subiti finora e una retroguardia blindata che ha consentito al portiere Lagonigro di collezionare tre clean sheet su tre, mettendo le basi per una striscia di imbattibilità di grande spessore.

Miglior attacco

Se la difesa non concede nulla, il reparto d'attacco viaggia a ritmi vertiginosi. Con 10 reti realizzate in tre incontri, gli amaranto condividono il primato di miglior attacco del torneo con l'Igea Virtus (redcue però dal poker calato contro la Vibonese). Un dato offensivo che diventa ancora più impressionante tra le mura amiche dello stadio "Granillo", dove la Reggina detiene il record di miglior attacco casalingo: ben 9 dei 10 gol complessivi sono stati messi a segno davanti al proprio pubblico nei roboanti successi contro il Licata (5-0) e l'Avola (4-0).

Siamo soltanto all'alba della stagione, ma la combinazione tra punteggio pieno, solidità difensiva e potenza di fuoco offensiva traccia un solco chiaro con le inseguitrici, confermando con la forza dei numeri la legittimità delle ambizioni amaranto.