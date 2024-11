Problemi di natura personale per il tecnico originario di Palermo, che al momento non si trova a Reggio Calabria. Al suo posto si pensa a un clamoroso ritorno

Fulmine a ciel sereno in casa Reggina: a tre giorni dal big match contro la Vibonese potrebbe esserci un ribaltone in panchina.

Pergolizzi, in questo momento, non sarebbe a Reggio Calabria per motivi di natura personale. Preso atto di ciò, la società si sta tutelando e in pole position per la sua successione ci sarebbe l’ex allenatore Bruno Trocini. Sullo sfondo anche l’ex Altamura e Pistoiese Domenico Giacomarro.