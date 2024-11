Primo successo in campionato e prima vittoria in trasferta. Sono queste le motivazioni principali che spingeranno il Cosenza a dare più del massimo nel derby contro la Reggina. Lontano dal San Vito i rossoblù non vincono dal febbraio scorso

Da un derby all'altro, dalla straregionale con il Catanzaro a quella contro la Reggina. Il Cosenza di mister Cappellacci alza i ritmi in vista della sfida in programma domenica al "Granillo". In riva allo Stretto i rossoblù proveranno a ripetere la buona prestazione offerta contro i cugini giallorossi. Proprio dalla sfida contro le aquile, il Cosenza ha raccolto i segnali più positivi di questo inizio campionato. Un'iniezione di fiducia che ha fatto ritornare il sorriso a giocatori, staff ed anche ai tifosi dopo un periodo nero. Anche se la formazione silana non è stata vincente, mister Cappellacci è orientato a schierare la stessa formazione scesa in campo domenica scorsa al "San Vito". L'unico ballottaggio potrebbe essere in avanti tra Mosciaro e Cori con il primo favorito. Strappare via punti dal "Granillo", sulla carta, non è proprio impossibile. Gli amaranto hanno regalato qualcosa a tutti nelle prime tre gare casalinghe. Potrebbe essere un problema, però, per questo Cosenza che in trasferta ha raccolto solo un punto come la Paganese e meglio soltanto del Martina nel girone C di Lega Pro. Lontano dal San Vito, la formazione bruzia, non vince dal 16 febbraio di quest'anno. Molto più datato l'ultimo successo nello stadio reggino che risale addirittura al 3 maggio del 1959.