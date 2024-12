La Pinacoteca di Reggio Calabria ospiterà, dal 14 dicembre 2024 al 3 marzo 2025, la mostra “Il calcio è arte”, un’esposizione unica che mette in luce l’intreccio tra lo sport più popolare al mondo e l’arte. La rassegna, curata dalla prestigiosa World Football Collection, presenterà oltre mille oggetti che raccontano il calcio come fenomeno sociale, culturale e artistico. Attraverso gesti atletici che diventano poesia in movimento e opere ispirate alla passione sportiva, la mostra invita i visitatori a scoprire il calcio sotto una luce completamente nuova, celebrandolo come una forma d’arte e cultura.

Inaugurazione, apertura al pubblico e ospiti d’onore

Giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 11:00, si terrà la cerimonia inaugurale nell’atrio del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. L’evento includerà una prima visita guidata riservata alle autorità e agli operatori dell’informazione. Parteciperanno il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Paolo Brunetti, il Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, l’Assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo e Umberto Paolucci Pierandrei della World Football Collection. Ospiti d’onore saranno Ariedo Braida, celebre dirigente sportivo, e Maurizio Poli, storico capitano della Reggina. L’apertura ufficiale al pubblico è prevista per sabato 14 dicembre 2024, alle ore 9:00.

Cosa aspettarsi

Nel corso dell’esposizione, saranno organizzati numerosi eventi tematici con la partecipazione di personalità di rilievo provenienti dal mondo dello sport, della cultura e del giornalismo. Grazie al coinvolgimento delle scuole e dei giovani, queste iniziative esploreranno il legame tra sport, cultura e socialità, offrendo momenti di riflessione e approfondimento attraverso le storie di protagonisti di fama internazionale.

La mostra propone un viaggio affascinante nelle molteplici dimensioni del calcio, affrontando temi sociali come il dialogo tra culture, la lotta al razzismo, il riscatto sociale e la crescita personale. Non mancheranno approfondimenti sul calcio come fonte di ispirazione per l’arte figurativa e contemporanea, sull’estetica del gesto atletico e sulla narrazione di questo sport come fenomeno culturale globale. Insomma, un’occasione imperdibile per celebrare i valori e la bellezza dello sport più amato e seguito al mondo.