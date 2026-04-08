Dal 9 al 12 aprile partite tra Pentimele e Piero Viola, dirigenti e istituzioni: occasione internazionale per turismo e giovani talenti

Dal 9 al 12 aprile 2026 la città di Reggio Calabria ospiterà la Superfinal EYBL Under 20, la fase finale della European Youth Basketball League. Quattro giorni di grande basket giovanile internazionale con 12 squadre provenienti da diversi Paesi europei e dagli Stati Uniti.

L’evento rappresenta un’importante occasione di sport, confronto tra talenti e valorizzazione del territorio, con partite distribuite tra il PalaCalaiore di Pentimele (RC) e la Palestra «Piero Viola» di Modena (RC).

Alcune dichiarazioni degli intervistati

«Sarà un grande spettacolo, basket giovanile U20, il livello tecnico e passionale sarà altissimo, chi ama la pallacanestro dovrebbe partecipare a questo evento. Stiamo cercando di fare più possibilità possibile, speriamo di vedere nei palazzetti famiglie, bambini e ragazzi». Luigi Di Bernardo, Presidente VIS Basket Reggio Calabria.

«Amo profondamente la città di Reggio Calabria che considero la mia seconda casa. C’è tanto duro lavoro con i giovani. Rens United porta con sé tradizione, rappresenta New York e la grande importanza del basket in America». Jamaal Womack, ex cestista e allenatore del Rens United.

«Organizzare un torneo così importante a Reggio Calabria significa non soltanto mettere a disposizione le bellezze del territorio, ma dimostrare anche di avere autorevoli professionisti che credono nei valori dello sport, valori ancora presenti nel tessuto metropolitano, persone che decidono rimanere e valorizzare questo territorio. Ci sono tante famiglie che hanno ritenuto di puntare sul nostro territorio, questa nuova classe dirigente che si propone di organizzare iniziative così importanti vuol dire che merita la nostra attenzione, con un lavoro silente, in punta di piedi, per non disturbare le istituzioni. Sono cose che vanno sottolineate». Carmelo Versace, sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

«Durante le Olimpiadi ho incontrato tantissimi presidenti di Federazioni nazionali, ho chiesto che in Calabria si possano organizzare campionati nazionali e internazionali. Abbiamo 800 km di coste, stiamo inaugurando tanti impianti sportivi, c’è un’attenzione particolare per lo sport, per il turismo sportivo e l’inclusione, per i valori che lo sport dà alle nuove generazioni. Un evento del genere porta tantissime persone in Calabria, ma porta anche un livello di basket che noi da tempo non riusciamo a vedere, soprattutto noi che abbiamo una grande tradizione di basket». Tino Scopelliti, Presidente CONI Calabria.

«In questo periodo in cui ci siamo confrontati, il filo conduttore è stato quello di continuare a organizzare eventi del genere, al di là del livello sportivo immenso con giovani di grande spessore, ma è anche l’espressione della capacità della nostra Regione e città di organizzare certi eventi. Le società che sono venute a Reggio Calabria, oltre a complimentarsi per la bellezza della città, hanno detto complimenti per come avete organizzato l’evento. Hanno riconosciuto la nostra abilità e professionalità». Paolo Surace, Presidente FIP Calabria.

«Questa è una città sportiva, il movimento del basket ha una certa importanza, con la tradizione cestistica portata avanti con la Viola e tanti talenti come Ginobili e Bryant. La città ha portato avanti tantissimi eventi di caratura internazionali negli ultimi anni, crediamo che sport e turismo possano essere un veicolo per far conoscere la nostra città. Investire sulle attività sportive è una strada tracciata. C’è stata la Nazionale di Calcio femminile nelle settimane scorse, un grande evento di judo, anche ginnastica ritmica e pattinaggio, ci sarà l’AsproMarathon, la Nazionale Maschile di Pallavolo. Stiamo cercando di portare avanti tante iniziative con le società del territorio». Giovanni Latella, delegato Sport e Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

«Abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa perché ATAM fa parte di questa città, deve far crescere questa città, non può esistere promozione turistica senza impianti sportivi che possano ospitare grandi eventi. Siamo l’azienda di trasporto pubblico nella città, accompagneremo i ragazzi dalle sedi in cui alloggeranno alle sedi sportive. Li accompagneremo nei luoghi di interesse della città nel tempo libero». Giuseppe Basile, AD ATAM.

Programma ufficiale – Gironi e Partite

Gironi:

Gruppo A: TEAM USA, TSA/Reinar Halliku (EST), Rustavi (GEO), VIS Reggio (ITA)

Gruppo B: Levice (SVK), Stockholm Nordvast (SWE), Hot Pepper Heat (NED), IBA (INT)

Gruppo C: Myerscough College (ENG), BC Prievidza (SVK), BVBS (LV), Sheffield College (ENG)

Gruppo D: (completato dalle squadre restanti secondo il calendario)

Calendario delle gare:

Giovedì 9 aprile 2026

09:00 Pala Pentimele – TEAM USA vs TSA/Reinar Halliku (EST)

10:50 Pala Pentimele – Rustavi (GEO) vs Levice (SVK)

12:40 Pala Pentimele – BC Prievidza (SVK) vs BVBS (LV)

14:30 Pala Pentimele – VIS Reggio (ITA) vs Myerscough College (ENG)

19:00 Palestra Piero Viola – IBA (INT) vs TEAM USA

Venerdì 10 aprile 2026

09:00 Pala Pentimele – Stockholm Nordvast (SWE) vs Rustavi (GEO)

10:50 Pala Pentimele – BVBS (LV) vs Sheffield College (ENG)

12:40 Pala Pentimele – Myerscough College (ENG) vs Hot Pepper Heat (NED)

14:30 Pala Pentimele – TSA/Reinar Halliku (EST) vs IBA (INT)

17:50 Palestra Piero Viola – Levice (SVK) vs Stockholm Nordvast (SWE)

19:40 Palestra Piero Viola – Sheffield College (ENG) vs BC Prievidza (SVK)

21:30 Palestra Piero Viola – Hot Pepper Heat (NED) vs VIS Reggio (ITA)

Le gare di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 verranno comunicate successivamente, in base ai risultati delle prime due giornate.

L’evento, organizzato con il supporto delle Istituzioni locali, della FIP e di Halley, ha l’obiettivo di offrire ai giovani atleti un’esperienza di alto livello agonistico e culturale.