Brutto episodio al PalaCalafiore: rotto un vetro laterale del mezzo utilizzato dai supporter ospiti per giungere a Pentimele

Una pagina di sport non bella. Nel corso della sfida fra Viola Reggio Calabria e Capo d’Orlando, disputatasi ieri al PalaCalafiore, è stato danneggiato il pullman con cui sono giunti in riva allo Stretto i circa venti tifosi ospiti presenti a Pentimele. Una vetrata è stata rotta da ignoti, creando disagio per il ritorno a casa dei supporter siciliani.

Un brutto gesto che si scontra con la grande civiltà sempre messa in mostra dalla piazza di Reggio, così come dalla società neroarancio. Proprio per questo il club è subito intervenuto, emettendo un comunicato di forte condanna dell’episodio.

La nota della Viola Basket

«La Pallacanestro Viola - si legge - in ogni sua componente, condanna fermamente l’atto vandalico messo in atto da ignoti che hanno infranto il vetro laterale del bus dei tifosi ospiti durante lo svolgimento della partita tra i neroarancio e l’Orlandina Basket. La società reggina esprime totale solidarietà ai supporters giunti da Capo d’Orlando al PalaCalafiore ed alla società siciliana tutta, sapendo di interpretare anche il pensiero della totalità della tifoseria neroarancio rimasta anch’essa profondamente indignata per ciò che è accaduto. Il presidente della società nerorancio Carmelo Laganà invierà un messaggio si solidarietà personale al Presidente dell’Orlandina basket Enzo Sindoni».