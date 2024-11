Punti salvezza pesanti tra Rende e Vigor Lamezia. Ai silani potrebbe bastare un pari, ai lametini serve solo il successo

Eccellenza sempre più vicina per la Vigor Lamezia. La sosta in campionato non ha infatti portato buone notizie ai bianco verdi. Grazie alla vittoria sullo Scordia, la Gelbison è ora a più sei dalla zona retrocessione e ancora in ballo per i play out. Dopo un periodo di risultati e prestazioni incoraggianti, i lametini tornano in solitaria all’ultimo posto.



A quattro giornate dalla fine, un compito disperato attende i ragazzi di mister Gatto. Due trasferte e due match interni.



Si riparte domenica dal derby contro il Rende. Una trasferta da non sottovalutare. I biancorossi con la salvezza ormai in tasca, cercheranno il successo per rafforzare la quota salvezza mantenendo così la scia di risultati positivi dell’ultimo periodo e il buon ruolino interno. La squadra di Trocini non perde in casa dal sette febbraio.

La Vigor Lamezia crede nella rimonta-salvezza e perché no, nel passo falso delle altre avversarie.

All’andata finì 3-1 per i lametini. Un risultato che domenica potrebbe riaccendere la speranza ed evitare il ritorno dopo oltre venti anni nei campionati dilettantistici regionali.