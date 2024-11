Il ricorso della Vigor Lamezia, previsto per questa sera al CONI, è stato rinviato a data da destinarsi, unitamente a quello relativo alla Torres.

Il motivo è legato al fatto che sia opinione del presidente del collegio di garanzia, Franco Frattini, l'impossibilità di discutere in maniera distinta i ricorsi delle due società e quelli dei due presidenti, le cui condanne hanno sancito la retrocessione delle due squadre. Secondo Frattini i ricorsi devono essere discussi contestualmente, perché assolvere, ad esempio, Claudio Arpaia significherebbe in automatico riammettere la Vigor Lamezia in Lega Pro. Al momento i legali della società lametina stanno cercando di far fissare il prima possibile la discussione dei due ricorsi, quello della Vigor e quello di Arpaia.