Ufficializzato l'allenatore (DI Maria), la Vibonese punta dritto al ripescaggio nel massimo torneo dilettanti. Tre le date da ricordare. La più vicina è quella del 4 luglio

VIBO VALENTIA - Incastonato il tassello allenatore, lo sguardo dei tifosi della Vibonese si sposta tutto sull’arzigogolato regolamento che, si spera, dovrebbe riportare il club del patron Caffo in serie D. La società rossoblu ha lavorato d’anticipo e d il 4 luglio, quando necessariamente dovrà essere spedito tutto l’ incartamento necessario alla domanda di ripescaggio, la Vibonese risponderà presente. Questa è una certezza. Le sensazioni sono positive. I criteri, anche se complessi ed ingarbugliati, dovrebbero premiare il club rossoblu. In un'ipotetica graduatoria, la Vibonese sarebbe tra le primissime posizioni. Seconda o al massimo terza stando alle disposizioni federali. Due le liste che verranno a crearsi in caso di organico ridimensionato nei vari gironi del massimo torneo dilettanti. Una composta dalle squadre retrocesse dalla serie D e un'altra composta dalle squadre perdenti le gare di spareggio-promozione di Eccellenza. I posti verranno assegnati secondo il metodo dell’alternanza che quest’anno partirà dalla graduatoria formata dalle squadre, come la Vibonese, scivolate in basso dal massimo torneo dilettanti. Il 10 luglio si conoscerà l’esito delle domande con le decisoni della Lega. Poi ci saranno altri 15 giorni per regolarizzare eventuali mancanze.