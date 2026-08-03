Si alza il sipario sulla nuova Rossanese. Oggi pomeriggio, alle 16.30, allo stadio “Stefano Rizzo” di Corigliano Rossano, la formazione rossoblù si ritroverà per dare ufficialmente il via al ritiro precampionato in vista della stagione 2026/27. Comincia così il lavoro sul campo per la squadra affidata a mister Luca Aloisi, mentre la società continua a muoversi sul mercato per completare una rosa che, innesto dopo innesto, assume sempre più i contorni di una vera e propria corazzata per il prossimo campionato di Eccellenza.

Vecchi e nuovi si ritroveranno al “Rizzo” per iniziare la preparazione. Il programma prevede sedute singole e doppie, amichevoli e un intenso lavoro atletico e tattico per arrivare nelle migliori condizioni alle prime gare ufficiali previste per la fine di agosto. “Ricalcolo percorso” è il messaggio scelto dal club per accompagnare l'inizio della nuova stagione. Una ripartenza dopo un’annata che la Rossanese vuole lasciarsi definitivamente alle spalle, con l'obiettivo di riportare entusiasmo attorno alla squadra e riavvicinare allo stadio ultras, famiglie e bambini. La rosa è stata profondamente rinnovata e gli arrivi importanti messi a segno dalla dirigenza testimoniano la volontà di consegnare ad Aloisi una squadra in grado di recitare un ruolo da protagonista. Ma il mercato dei bizantini non è ancora terminato. La stessa società ha fatto sapere che manca ancora qualche pedina e che nuovi innesti potrebbero arrivare a breve.

E proprio nelle ultime ore emerge un’altra indiscrezione destinata ad alimentare ulteriormente le aspettative. Nel mirino della Rossanese ci sarebbe Manolo Ruiz De Leon, centrocampista offensivo ed esterno spagnolo classe 1999, originario di Madrid. Un profilo di assoluta qualità per la categoria che, qualora l’operazione dovesse concretizzarsi, innalzerebbe ulteriormente il tasso tecnico della formazione bizantina.

De Leon vanta trascorsi nel calcio spagnolo, dove ha indossato, tra le altre, le maglie di CDC Moscardó, CD Los Yébenes San Bruno e UD San Sebastián de los Reyes. Nell’ultima stagione ha giocato in Sicilia tra Messana e Sancataldese, quest’ultima in Serie D. In precedenza aveva lasciato il segno con la Jonica di Santa Teresa di Riva, realizzando 13 reti nel campionato siciliano di Eccellenza. Due stagioni fa, invece, l’esperienza in Calabria con la Reggioravagnese