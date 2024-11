«Prima riconferma in casa Sambiase: Antonio Mazzei ancora in giallorosso. La stagione è terminata, ma è già tempo di pensare alla prossima! Arriva, infatti, la prima riconferma per il campionato di Serie D 2024/25: Antonio Mazzei ancora in giallorosso». È quanto si legge in una nota diffusa in serata dalla società guidata dal presidente Angelo Folino.