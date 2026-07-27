Continuano senza sosta i movimenti di mercato in casa Sambiase in vista dell'imminente campionato di Serie D. La rosa a disposizione di mister Tony Lio ha cambiato pelle rispetto allo scorso anno, ma la società ha mantenuto inalterata la propria ambizione, allestendo un gruppo dal tasso di competitività sempre elevatissimo.

L'ultima novità in ordine di tempo non riguarda una nuova entrata, bensì un'importante conferma a centrocampo: Biagio Sena vestirà la maglia giallorossa anche nella prossima stagione.

Personalità e talento

Nonostante la giovanissima età, il centrocampista classe 2007 ha già dimostrato di avere stoffa da vendere. Nella passata stagione, ogni volta che è stato chiamato in causa, Sena ha risposto presente mettendo in mostra una maturità fuori dal comune, grande personalità e un'eccellente sicurezza nel possesso palla.

Prestazioni di spessore sfoderate non solo contro avversari di routine, ma soprattutto in appuntamenti caldi e decisivi come nel derby ad altissima tensione emotiva o nella sfida di Coppa Italia contro la Reggina e, ancora, sull'ostico campo della capolista Savoia.

Prospettive per il futuro

Con questa riconferma, il Sambiase lancia un segnale chiaro sulla volontà di valorizzare i propri giovani. Biagio Sena parte ora ai nastri di partenza della nuova stagione con l'obiettivo di scalare le gerarchie e ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nello scacchiere tattico di mister Tony Lio.