Un punto pesante per dare continuità, rimanere in orbita primo posto e confermare la bontà del lavoro svolto finora. Il Sambiase torna dalla complessa trasferta di Avola con un 1-1 che vale il secondo posto in classifica dopo una settimana vissuta in vetta al fianco della Reggina. In terra siciliana è successo tutto nella ripresa: l'illusorio vantaggio giallorosso di Waller, la risposta locale targata Tedesco e, infine, il gesto tecnico che ha blindato il risultato, ovvero il calcio di rigore disinnescato dall'estremo difensore calabrese Giuliani.

Nel post-partita, mister Tony Lio ha commentato la prestazione dei suoi con grande lucidità, spendendo parole di sincera stima anche per la compagine avversaria.

«Gara aperta, Avola squadra propositiva»

Lio ha iniziato la sua analisi sottolineando la qualità del gioco espresso da entrambe le formazioni e le difficoltà incontrate nella prima frazione di gioco: «È stato un pareggio giusto al termine di una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre – ha dichiarato il tecnico del Sambiase –. L'Avola gioca veramente bene a calcio ed è una formazione propositiva: nel primo tempo ci hanno messo parecchio in difficoltà e in fase di possesso non riuscivamo a sviluppare la nostra manovra».

La scossa nella ripresa e la provvidenziale parata di Giuliani

Nel secondo tempo la risposta d'orgoglio del Sambiase ha cambiato l'inerzia del match, portando al gol del momentaneo vantaggio e ad altre occasioni per chiudere la contesa: «Nella ripresa abbiamo alzato la qualità del gioco e infatti siamo riusciti a trovare il gol del vantaggio. Potevamo anche chiuderla, ma giocare contro una squadra che si esprime così bene non è mai facile. I miei ragazzi sono entrati in campo con la determinazione giusta e con una grande voglia di fare risultato».

Infine, il mister giallorosso si è soffermato sull'episodio chiave del rigore e sulle prospettive di entrambe le squadre: «Potevamo vincerla ma potevamo anche perderla, se non fosse stato per Giuliani che è stato bravissimo a parare il calcio di rigore. In conclusione, penso che se entrambe le formazioni si trovano attualmente nei quartieri alti della classifica non sia affatto un caso».