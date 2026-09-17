Un successo di misura, sofferto ma ampiamente meritato. Il Sambiase conquista la sua seconda vittoria stagionale superando il Modica per 1-0 nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del girone I di Serie D. A decidere il match, giocato davanti al proprio pubblico, è stato il sigillo lampo di Sueva, a segno dopo appena quattro minuti dal fischio d'inizio.

Le parole di Lio

Nel post-partita la soddisfazione è tutta nelle parole di mister Tony Lio, che ha elogiato a gran voce la prestazione e lo spirito di sacrificio mostrato dai suoi ragazzi sul terreno di gioco: «Siamo contentissimi per la prestazione di squadra e per la vittoria ottenuta, perché è stata sofferta e sapevamo di incontrare una compagine fisica e di grande gamba», ha sottolineato il tecnico giallorosso. «I ragazzi però sono stati eccezionali: si sono sacrificati dal primo all'ultimo minuto, dimostrando di essere davvero in palla. Nella ripresa potevamo persino trovare più volte il gol del 2-0 per chiuderla. Sono estremamente fiducioso, perché tutti hanno dimostrato un enorme attaccamento a questa maglia».

Giovani e compattezza

Oltre ai tre punti, a rendere speciale la giornata del Sambiase è la conferma di un progetto tecnico che crede fortemente nella linea verde. Un'identità ben precisa rimarcata dallo stesso Lio, orgoglioso delle risposte arrivate anche dai più giovani della rosa: «Sotto questo aspetto non ho mai avuto alcun dubbio, perché chiunque entri in campo dà il massimo a prescindere dall'età. Basti pensare che abbiamo chiuso la partita con ben tre classe 2008 sul terreno di gioco. Sono proprio queste le vittorie che ti infondono fiducia per continuare ad andare avanti su questa strada». Incamerato il successo contro il Modica, in casa Sambiase è già tempo di proiettarsi verso le prossime tappe di questo campionato, senza però rinunciare a godersi il momento: «Ora ci godiamo con merito questi tre punti, poi da domani la nostra testa sarà interamente rivolta alla sfida contro il Milazzo».