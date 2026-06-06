Archiviata praticamente la prima settimana di giugno e con essa l'attesa di un mercato estivo che, ufficialmente, deve ancora iniziare. Nonostante ciò, però, già tanto bolle in pentola poiché, come si sa, le società insieme ai vari dirigenti e allenatori non dormono mai e non sono mai con le mani in mano.

Idea Deodati

Da qualche anno ormai divenuto un modello sportivo e di organizzazione, il Sambiase si è affermato sul panorama dilettantistico regionale e interregionale. Dopo lo strepitoso playoff raggiunto nel campionato di Serie D (girone I) lo scorso anno con l'etichetta di neopromossa, e la positiva stagione appena passata, la squadra del presidente Folino adesso sta già programmando la prossima stagione con una rosa che dovrebbe mantenere l'ossatura attuale.

Ovviamente qualche movimento, sia in uscita che in entrata, ci sarà e in questo il ds Nicola Samele sta già operando. Nonostante sia ancora un periodo di stallo per le trattative e i colpacci, i giallorossi hanno già sondato parecchi terreni. Innanzitutto sarebbe vicino all'addio il gioiellino Calabrò, destinato ad andare fuori regione e anche fuori il girone I di Serie D. In attesa però di vedere se effettivamente sarà così, il club giallorosso sta setacciando diverse piste di mercato per rinforzare l'organico che dovrebbe essere ancora guidato da mister Tony Lio. Nella passata stagione il modus operandi è stato chiaro: valorizzare i giovani e i talenti più cristallini, scovandoli all'interno del territorio regionale. Seguendo questo ragionamento, in questa prima alba di giugno potrebbe farsi strada un'ipotetica pista che porta ad Antonio Deodati. Talento cristallino, classe 2008, in forza al Sersale dove è stato tra i protagonisti della conquista dell'Eccellenza, come testimoniano i suoi 17 gol nel campionato di Promozione A. Un impatto ancora più rilevante se si pensa agli oltre trenta gol dello scorso anno divisi tra Categoria Allievi, Juniores e Prima Squadra. Quest'anno la completa consacrazione avvenuta anche con la convocazione al Torneo delle Regioni. Insomma, il diciottenne è senz'altro un predestinato e il Sambiase ha già dimostrato coraggio nel puntare sui giovani. Si è ancora nella cerchia delle ipotesi, Deodati però stuzzica la fantasia giallorossa (sponda sambiasina) dopo aver cullato quella di sponda sersalese.